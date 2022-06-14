موعد موقعة ألمانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب "بروسيا بارك"، الذي سيحتضن موقعة ألمانيا وضيفتها إيطاليا في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة "A3" بدوري الأمم الأوروبية.

وتقام المواجهة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:45 بتوقيت غرينتش.

🎬 Today's #NationsLeague action



Who are you backing? 👉 — UEFA Nations League (@EURO2024) June 14, 2022

وتجرى في نفس التوقيت، مباراة أخرى عن هذه المجموعة تجمع بين إنجلترا والمجر.

وتحتل إيطاليا صدارة المجموعة "A3" برصيد 5 نقاط، تليها المجر برصيد 4 نقاط، ثم ألمانيا مع 3 نقاطـ، وأخيرا إنجلترا بنقطتين.

ويتأهل متصدر المجموعة إلى الدور نصف النهائي بينما يهبط المتذيل إلى المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية.

المصدر: RT