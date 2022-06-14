الصربي ماتيتش يعود للعب تحت إشراف مورينيو في روما

يعود الصربي نيمانيا ماتيتش للعب بإشراف مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو في روما، بعدما أعلن نادي العاصمة الإيطالية الثلاثاء تعاقده مع لاعب مانشستر يونايتد السابق في صفقة حرة.

وأفاد روما في بيان، بأن ماتيتش وقع عقدا لفترة عام مع إمكانية التجديد لعام إضافي، في حين أشارت وسائل إعلام إيطالية أن الصربي سيتقاضى 3.5 ملايين يورو في الموسم المقبل.

ومن ناحيته، قال ماتيتش في بيان نشره روما "أنا سعيد وفخور للانضمام إلى هذا النادي وأتشوق لبدء الموسم الجديد مع زملائي".

“The enthusiasm Nemanja showed at the prospect of joining our project was hugely encouraging and I am sure that will serve as a starting point for a very productive journey for all of us.”



💬 - Tiago Pinto, General Manager

#ASRoma | @NemanjaMaticpic.twitter.com/N4BP3Zugv7 — AS Roma English (@ASRomaEN) June 14, 2022

وأضاف "روما ناد كبير، مع جماهير رائعة ومدرب، جوزيه مورينيو، معروف من قبل الجميع. كان اتخاذ قرار المجيء إلى هنا واضحا للغاية".

وحرر يونايتد، ماتيتش (33 عاما) بعد 5 مواسم قضاها في صفوفه من دون أن يحرز أي لقب.

ويعتبر مورينيو عراب قدوم ماتيتش إلى ملعب "أولد ترافورد"، معقل مانشستر يونايتد، في عام 2017، بعدما تعاقد مع تشيلسي في حين كان البرتغالي يشرف على تدريب النادي اللندني في مروره الثاني.

وتسلم مورينيو زمام الأمور الفنية في روما الصيف الماضي وقاده للفوز بلقب مسابقة "كونفرنس ليغ" الشهر الماضي على حساب فينورد روتردام الهولندي 1-0، في أول تكريس أوروبي لنادي العاصمة في تاريخه والأول في مختلف المسابقات منذ عام 2008 عندما أحرز لقب كأس إيطاليا

المصدر: أ ف ب