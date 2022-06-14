إيهاب جلال ينهي الجدل بشأن مستقبله مع منتخب مصر

كشفت تقارير إعلامية مصرية، أن مدرب منتخب مصر، إيهاب جلال، أبلغ معاونيه بأنه سيترك منصبه على رأس الإدارة الفنية لـ"الفراعنة"، وذلك في أعقاب الخسارة أمام كوريا الجنوبية.

وتكبد منتخب مصر هزيمة مذلة على يد مضيفه الكوري الجنوبية، بنتيجة 1-4، في مباراة ودية جمعت المنتخبين اليوم الثلاثاء، في العاصمة سيول.

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ونقل موقع "masrawy" عن مصدر وصفه بـ"المقرب من إيهاب جلال"، أن الأخير أخبر معاونيه بأن المباراة ضد كوريا الجنوبية ستكون الأخيرة له في منصبه.

وأشار المصدر إلى أن إيهاب جلال لن يعود مع بعثة منتخب مصر إلى القاهر بعد لقاء كوريا الجنوبية، حيث سيسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء إجازة لمدة أسبوع، بعد حصوله على إذن مسبق من جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري.

ومنذ توليه الإشراف على منتخب مصر خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، قاد إيهاب جلال "الفراعنة" في ثلاث مباريات، وحقق الفوز بشق الأنفس على غينيا بهدف دون رد، وخسر أمام إثيوبيا وكوريا الجنوبية 0-2 و1-4 تواليا.

المصدر: وكالات + "masrawy"