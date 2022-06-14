أول تعليق لمدرب مصر بعد سقوط "الفراعنة" برباعية أمام كوريا الجنوبية

أعرب المدير الفني لمنتخب مصر، إيهاب جلال، عن حزنه للخسارة أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 1-4 وديا، اليوم الثلاثاء.

وقال جلال في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "لدينا لاعبون صغار (في السن) يخوضون مثل هذه المباريات لأول مرة، وقدموا جهدا كبيرا، والنتيجة لا تعبر عن سير اللقاء أو عدد الفرص".

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وأضاف: "أهداف كوريا جاءت من كرات عرضية من داخل منطقة الجزاء، وكان هناك توفيق كبير للمنتخب الكوري، حيث وصل بخمس كرات لمرمى (حارس منتخب مصر) الشناوي، وسجل 4 أهداف".

وتابع: "لاعبو منتخب مصر قدموا أداء مميزا، وكسبنا لاعبين كبار مثل إبراهيم عادل وأحمد حمدي ومصطفى محمد، وأوجه لهم التحية".

وأردف: "لم تكن لدينا صعوبة في الهجوم، لعبنا بشكل مختلف، ومصطفى محمد وإبراهيم عادل وأحمد رفعت تسببوا في بعض المشاكل لدفاع كوريا، قدموا أداء جيدا، لكنهم تسرعوا في عدد من الكرات".

وواصل: "لعبنا الشوط الثاني بشكل مختلف، من خلال الصبر والدفاع بطريقة أفضل، وهذه المباراة نقطة بداية للعديد من اللاعبين".

وأكمل: "كل لاعبي كوريا جيدين جدا، لكن يبقى سون هيونغ مين (نجم توتنهام) الأكثر تميزا لأن إمكاناته مختلفة، وعندما يتسلم الكرة الكرة يبعث الطمأنينة لدى زملائه".

وبهذه الخسارة تتواصل معاناة المنتخب المصري مع مدربه الجديد جلال، الذي تعرض لانتقادات لاذعة قبل أيام بعد سقوط "الفراعنة" المدو أمام إثيوبيا 0-2 ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

المصدر: وكالات