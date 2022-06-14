تشواميني: لا شيء أبعدني عن تحقيق حلمي باللعب لريال مدريد

قال لاعب خط الوسط الفرنسي الدولي الواعد أوريلين تشواميني، إن لا شيء أبعده عن تحقيق حلمه باللعب مع ريال مدريد، ولا حتى محادثة دارت بينه وبين نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي.

وانتقل تشواميني إلى ريال مدريد رسميا اليوم الثلاثاء، وأوضح أنه لم يشك في النادي الذي أراد أن يلعب لصالحه على الرغم من تلقيه عروضا من أندية أخرى ومناقشة إمكانية انتقاله إلى باريس سان جيرمان مع مبابي الذي قرر مؤخرا البقاء مع النادي الفرنسي بعد إبداء اهتمامه باللعب لصالح الملكي الإسباني.

وصرح تشواميني خلال تقديم ريال مدريد له رسميا، قائلا "كيليان بقى مع باريس سان جيرمان وكان يعرف أنني سأغادر موناكو، ولذا أراد أن يعرف ما إذا كنت أريد الانضمام إلى باريس سان جيرمان.. ولكنني أبلغته بأن أول اختيار لي كان دائما ريال مدريد ولقد تفهم هذا تماما".

ولم يفصح تشواميني عن الأندية الأخرى التي قدمت له عروضا، وقال كذلك إنه كان ينتظر فقط مكالمة هاتفية من ريال مدريد.

ووقع تشواميني (22 عاما) عقدا مدته ست سنوات مع ريال مدريد، وانضم إلى الملكي قادما من موناكو مقابل 100 مليون يورو.

وكان تشواميني يلعب لصالح موناكو منذ يناير 2020 بعد انضمامه من بوردو.

ومن المقرر أن يرتدي تشواميني الرقم 18 الذي كان رقم غاريث بيل حتى رحيل الدولي الويلزي من ريال مدريد في نهاية الموسم المنصرم.

المصدر: أ ب