سواريز يعرض خدماته على عملاق الدوري الإيطالي

يكثف الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد السابق، محاولاته لإيجاد ناد جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي تعاقد سواريز مع أتلتيكو في 30 يونيو الجاري، وأعلن النادي الإسباني رحيله بشكل رسمي.

وذكرت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية أن سواريز عرض خدماته كصفقة مجانية على يوفنتوس خلال الصيف الحالي، بعد انتهاء مشواره مع الأتليتي.

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وأضافت أن راتب الأوروغوياني البالغ 5 ملايين يورو، هو العائق الوحيد أمام إتمام صفقة إنتقاله إلي يوفنتوس، بالإضافة إلي أن البيانكونيري لا يزال يعمل على صفقتي آنخيل دي ماريا وفيليب كوستيتش لتدعيم هجوم اليوفي الموسم الجديد 2022-2023.

وأكملت أن إدارة يوفنتوس لم تتخلي بعد عن فكرة الاحتفاظ بالنجم ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد بعد إنتهاء إعارته مع السيدة العجوز.

وأنهت أنه حال عدم انضمام لويس سواريز إلى يوفنتوس، قد ينتقل النجم الأوروغوياني إلى لاتسيو أو فيورنتينا.

يذكر أن سواريز كان على أعتاب الانضمام إلى يوفنتوس في سبتمبر 2020، لكن الواقعة الشهيرة بتسريب اختبارات الجنسية الإيطالية له، أفشلت الصفقة.

المصدر: "وكالات"