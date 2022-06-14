مايويذر يواجه بطلا يابانيا للفنون القتالية المختلطة في مباراة استعراضية

يخوض الملاكم الأمريكي الأسطوري فلويد مايويذر نزالا استعراضيا في سبتمبر المقبل ضد البطل الياباني للفنون القتالية المختلطة ميكورو أساكورا، وذلك وفق ما أفاد المنظمون الثلاثاء.

وسبق لبطل العالم السابق في وزن الوسط الذي دخل قاعة مشاهير الملاكمة الدولية الأحد تكريما لمسيرة احترافية لم يخسر فيها أيا من نزالاته الخمسين، أن خاض الشهر الماضي نزالا استعراضيا في أبوظبي ضد مواطنه الملاكم المعتزل "داينجوريس" دون مور وفاز به.

Floyd Mayweather will face RIZIN MMA fighter Mikuru Asakura in an exhibition event in September. #MayweatherAsakurapic.twitter.com/7NJEOJ6n1e — ESPN Ringside (@ESPNRingside) June 14, 2022

وسيتم الإعلان عن موعد ومكان وقواعد نزاله ضد أساكورا البالغ 29 عاما، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وستكون المباراة الاستعراضية الرابعة التي يخوضها الملاكم الأمريكي البالغ 45 عاما والثانية له في اليابان، بعد التي فاز بها على نجم الكيك بوكسينغ تنشين ناسوكاوا بالضربة القاضية الفنية، بعد نزال أثار السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه استغرق دقيقتين فقط في ديسمبر 2018.

واعتبر مايويذر نفسه "رائد النزالات الاستعراضية"، واعدا بـ "تقديم عرض" للجماهير عند عودته في سبتمبر، قائلا في حديثه عن خصمه المقبل "سنعامله بلطف. سنسمح له بالذهاب الى جولة ثالثة، وسنتركه يحاول توجيه ضرباته".

وأضاف: "قد لا أسمح له في أن يصيبني بأي ضربة، فالأمر كله عائد لي، الأمر كله يتعلق بما أريد أن أفعله". قائلا إن "إرثه قد نقش في الصخر" بعد دخوله قاعة المشاهير.

واعتزل مايويذر الملاكمة المحترفة عام 2017 بعد فوزه على نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور.

وقال: "إنه لأمر رائع أن أدخل قاعة المشاهير والأروع في ذلك هو أني فعلت كل شيء بشروطي. تنظر إلى العديد من الأبطال وترى أنهم بالكاد قادرون على المشي، بالكاد قادرون على التحدث. هذا ليس بالشيء الجميل. اسم اللعبة هو الضرب وعدم التعرض للضرب".

ومن جهته، قال أساكورا إنه يعتزم "استغلال هذه الفرصة لرفع اسمي وقيمتي على المستوى الدولي".

المصدر: "أ ف ب"