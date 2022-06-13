النصر الإماراتي يفك ارتباطه بالإسرائيلي ضياء سبع

أعلن نادي النصر، اليوم الاثنين، عن عدم تجديد عقد لاعبه ضياء سبع، الذي أصبح قبل عامين أول إسرائيلي يلعب في الدوري الإماراتي لكرة القدم.

واكتفى النادي الذي احتل المركز الثامن في الدوري الموسم الماضي بنشر صورة لاعب خط الوسط الهجومي الدولي مع عبارة "بالتوفيق، شكرا".

كل التوفيق 💙 pic.twitter.com/oz0mNoP23O — AL NASR FC نادي النصر (@ALNasrSC) June 13, 2022

ويخطط النصر تحت قيادة مدربه الألماني الجديد ثورستن فينك، لتجديد فريقه بعد موسم خرج منه خالي الوفاض.

وكان سبع (29 عاما)، انضم للنصر في 2020 لمدة موسمين قادما من غوانغجو الصيني مقابل 3 ملايين دولار سنويا، وذلك عقب توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وخاض سبع مع النصر 58 مباراة في كافة المسابقات وسجل 20 هدفا منها 17 في الدوري، إضافة إلى صناعة 14 هدفا.

المصدر: أ ف ب