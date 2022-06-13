شاهد.. رد فعل رئيس لجنة التحكيم بـ"الفيفا" بعد سؤاله عن أخطاء لقاء الجزائر والكاميرون

فاجأ الصحفي الجزائري في المؤسسة القطرية للإعلام، فؤاد إسماعيل، رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بييرلويجي كولينا، بسؤاله عن أهمية حكم الفيديو في المباريات.

واستشهد الصحفي الجزائري بأخطاء الحكم الغامبي بكاري غاساما في مواجهة الجزائر والكاميرون الشهيرة ضمن تصفيات مونديال قطر، في مباراة شهدت استخدام تقنية حكم الفيديو "الفار".

وسأل إسماعيل خلال اجتماع مجلس "الفيفا" الذي أقيم اليوم الاثنين في الدوحة لدراسة تعديلات قوانين التحكيم في كرة القدم، كولينا قائلا: "فيما يتعلق بأهمية تقنية الفار هناك مثال لمباراة الجزائر والكاميرون حيث حدثت حالات حقيقية (أخطاء تحكيمية ولم يتدخل حكم الفار) في مباراة مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022".

#بالفيديو 🎦



الإيطالي #كولينا رئيس لجنة التحكيم في #الفيفا يتهرب من سؤال للصحفي الجزائري الزميل فؤاد إسماعيل عن تقنية ال #VAR .. بعدما استشهد بأخطاء الحكم #بكاري_جاساما في مباراة الجزائر والكاميرون الشهيرة بملعب مصطفى تشاكر 😇@LesVertspic.twitter.com/QUx5eSKWfw — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) June 13, 2022

وامتنع كولينا عن الإجابة قبل أن يتدخل أحد ممثلي "الفيفا" ليذكر الصحفي الجزائري بأن اجتماع اليوم متعلق بقوانين كرة القدم.

وكان المنتخب الجزائري، فشل في التأهل إلى مونديال "قطر 2022" بعد خسارته أمام ضيفه الكاميروني بهدفين لواحد، في إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة للبطولة العالمية، علما بأن منتخب الجزائر فاز ذهابا بهدف دون رد.

وتقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم باحتجاج رسمي للاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، طالب فيه بإعادة لقاء الإياب بين "الخضر" والكاميرون، بسبب "الأخطاء الفادحة" التي ارتكبها حكم تلك المباراة، الغامبي بكاري غاساما، لكن "الفيفا" لم يستجب لهذا الطلب.

المصدر: مواقع التواصل