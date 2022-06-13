تشافي يطالب بيكيه بالرحيل عن برشلونة

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، طالب المدافع المخضرم جيرارد بيكيه بالرحيل عن الفريق الكتالوني هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن تشافي اجتمع مع بيكيه قبل أسبوعين، وأبلغه بأنه لن يعتمد عليه في الموسم المقبل بشكل أساسي.

ودافع تشافي عن قراره بأن بيكيه يعاني من مشاكل جسدية، جعلته يغيب شهرا ونصف من الفترة الحاسمة في الموسم المنصرم، بالإضافة إلى سلوكه غير الاحترافي خارج الملعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء كان صعبا لأن تشافي تحدث بوضوح مع بيكيه، لكن لم يشكك في قيمته الكروية في أي وقت.

واعتبر تشافي أن بيكيه لا يزال يتمتع بجودة لا يمكن إنكارها، لكنه شكك في قدرته على الصمود جسديا في الموسم المقبل.

ويرى تشافي أن بيكيه لا يركز على كرة القدم بسبب أعماله التجارية المتعددة، بالإضافة إلى خلافاته غير الرياضية.

وأوصل تشافي رسالة إلى بيكيه أن الحل الأفضل يتمثل في مغادرته النادي الكتالوني بأكبر قدر ممكن من الكرامة، مع التخلي عن جزء مهم من الأموال التي يدين بها لبرشلونة.

ورفض بيكيه هذا الاقتراح بشكل قاطع، وأراد دحض كل حجج تشافي، مؤكدا أنه سيتدرب أكثر من أي وقت مضى لاستعادة أفضل نسخة له على المستوى البدني.

وذكرت "سبورت" أن القضية الآن في يد ماتيو أليماني، المدير الرياضي لنادي برشلونة، الذي يجب أن يتفاوض مع جميع اللاعبين الذين لا يتوافقون مع خطط تشافي.

ويرتبط بيكيه بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2024، كما أن النادي مدين له بحوالي 40 مليون يورو.

المصدر: وكالات