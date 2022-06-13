تصرف نبيل من الروسية كاساتكينا بعد تعرض منافستها الأوكرانية للإصابة (فيديو)

قامت النجمة الروسية داريا كاساتكينا بتصرف رائع تجاه منافستها الأوكرانية أنجيلينا كالينينا خلال مواجهتهما اليوم ضمن الدور الأول لبطولة برلين للتنس التي تقام على الملاعب العشبية.

وخسرت كاساتكينا لمجموعة الأولى بنتيجة 5-7، وفي المجموعة الثانية، انزلقت منافستها الأوكرانية لتتعرض لإصابة بدت كأنها عبارة عن تقلص عضلي.

Lending a helping hand 👐@DKasatkina quick to respond after Kalinina goes over on her ankle ❤️‍🩹#bett1openpic.twitter.com/dU68qGEN1W — wta (@WTA) June 13, 2022

وحينما جلست اللاعبة الأوكرانية على أرض الملعب ممسكة بساقها اليمنى وتتألم، هرعت كاساتكينا نحوها وقدمت لها كيسا من الثلج لتخفيض الألم.

Schöne Geste beim Tennis und auf den zweiten Blick sogar noch etwas schöner:

Die zur Hilfe eilende Daria Kasatkina @DKasatkina ist Russin, ihre verletzte Konkurrentin Anhelina Kalinina ist Ukrainerin.@wta@sportschaupic.twitter.com/5Gecerer98 — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) June 13, 2022

وتمكنت كالينينا بعد ذلك من مواصلة اللعب، لكنها لم تقو على مقاومة النجمة الروسية حيث خسر المجموعتين الثانية والثالثة وبالتالي المباراة بواقع 7-5، و3-6، و1-6.

وتلعب كاساتكينا في الدور المقبل مع الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق بين البلجيكية مارينا زانفسكايا، والروسية الأخرى إيكاترينا ألكسندروفا.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة جوائز بطولة برلين العشبية تبلغ نحو برلين 600 ألف يورو.

المصدر: sportrbc.ru