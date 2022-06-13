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تصرف نبيل من الروسية كاساتكينا بعد تعرض منافستها الأوكرانية للإصابة (فيديو)

الرياضة

تصرف نبيل من الروسية كاساتكينا بعد تعرض منافستها الأوكرانية للإصابة (فيديو)
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قامت النجمة الروسية داريا كاساتكينا بتصرف رائع تجاه منافستها الأوكرانية أنجيلينا كالينينا خلال مواجهتهما اليوم ضمن الدور الأول لبطولة برلين للتنس التي تقام على الملاعب العشبية.

وخسرت كاساتكينا لمجموعة الأولى بنتيجة 5-7، وفي المجموعة الثانية، انزلقت منافستها الأوكرانية لتتعرض لإصابة بدت كأنها عبارة عن تقلص عضلي.

وحينما جلست اللاعبة الأوكرانية على أرض الملعب ممسكة بساقها اليمنى وتتألم، هرعت كاساتكينا  نحوها وقدمت لها كيسا من الثلج لتخفيض الألم.

وتمكنت كالينينا بعد ذلك من مواصلة اللعب، لكنها لم تقو على مقاومة النجمة الروسية حيث خسر المجموعتين الثانية والثالثة وبالتالي المباراة بواقع 7-5، و3-6، و1-6.

وتلعب كاساتكينا في الدور المقبل مع الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق بين البلجيكية مارينا زانفسكايا، والروسية الأخرى إيكاترينا ألكسندروفا.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة جوائز بطولة برلين العشبية تبلغ نحو برلين 600 ألف يورو.

المصدر: sportrbc.ru

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