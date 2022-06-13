رسميا.. لوس أنجلوس يتعاقد مع الإيطالي كيليني

أعلن نادي لوس أنجلوس الأمريكي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده رسميا مع مدافع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق، المخضرم جورجيو كيليني، من دون إعطاء تفاصيل عن قيمة العقد.

وقال جون ثورينغتون، أحد رئيسي النادي الأمريكي "بالنسبة إلينا، إنها فرصة فريدة، فقلة من اللاعبين في العالم يملكون سجل وخبرة كيليني".

وأضاف "أعتقد أن الدوري الأمريكي للمحترفين أصبح وجهة أكثر استقطابا لجميع أنواع اللاعبين أكان الأمر يتعلق بالمواهب الشابة أو النجوم الأوروبيين".

وكان كيليني (37 عاما)، ترك ناديه يوفنتوس في نهاية الموسم الفائت وخاض آخر مبارياته الـ117 الدولية في صفوف منتخب بلاده ضد الأرجنتين في مباراة "فيناليسيما" التي جمعت بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية وانتهت بفوز ممثل الأخيرة 3-0.

وبدأ مسيرته في صفوف ليفورنو في الدرجات الدنيا عام 2000 واستمر في صفوفه أربعة مواسم قبل أن ينضم إلى نادي فيورنتينا لموسم واحد ومنه إلى يوفنتوس الذي أمضى معه 17 عاما.

وبقي كيليني وفيا ليوفنتوس على الرغم من إسقاطه إلى الدرجة الثانية عام 2006 بسبب فضيحة رشوة.

وعاش كيليني العصر الذهبي ليوفنتوس بعد أن عاد الأخير إلى الدرجة الأولى وتوج في صفوفه بتسعة ألقاب تواليا في الدوري المحلي من 2012 إلى 2020 بالإضافة إلى كأس إيطاليا خمس مرات خلال هذه الفترة.

المصدر: وكالات