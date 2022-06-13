تصنيف لاعبي التنس.. الروسي مدفيديف يستعيد الصدارة ودجوكوفيتش يتراجع

عاد الروسي دانييل مدفيديف، اليوم الاثنين، إلى صدارة تصنيف رابطة المحترفين للتنس على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي تراجع للمركز الثالث، في حين بات الألماني ألكسندر زفيريف وصيفا.

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2003 التي لا يتواجد فيها أي من دجوكوفيتش، الإسباني رافائيل نادال أو السويسري روجر فيدرر في أول مركزين.

وكان مدفيديف (26 عاما)، اعتلى صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرته في 28 فبراير الفائت، إلا أنه صمد لأسبوعين فقط بعد نتائج مخيبة في الدورات التي شارك فيها.

ولكن خسارة دجوكوفيتش للقبه في "رولان غاروس"، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بعد سقوطه في الدور ربع النهائي نهاية الشهر الماضي على يد نادال، مهدت الطريق أمام مدفيديف للعودة إلى الصدارة.

ولن يكون مدفيديف الذي تعرض لخسارة مفاجئة أمس الأحد أمام الهولندي المغمور تيم فان ريتهوفن في نهائي دورة سهرتوخنبوسس الهولندية، قادرا على المنافسة في ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بعد حظر اللاعبين الروس والبيلاروس من المشاركة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

إلا أن رابطتي المحترفين والمحترفات "دبليو تي أيه"، ستعلقان توزيع نقاط التصنيف في بطولة ويمبلدون ردا على قرار المنظمين غير المرحب به.

وفيما يلي تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1- الروسي دانييل مدفيديف (7950 نقطة)

2- الألماني ألكسندر زفيريف (7075)

3- الصربي نوفاك دجوكوفيتش (6770)

- الإسباني رافائيل نادال (6525)

5- النرويجي كاسبر رود (5050)

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (4945)

7- الإسباني كارلوس ألكاراز (4893)

8- الروسي أندريه روبليف (4125)

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم (3895)

10- الإيطالي ماتيو بيريتيني (3570).

المصدر: أ ف ب