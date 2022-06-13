آل الشيخ أبرز المستفيدين من انتقال نونيز إلى ليفربول

يبدو أن مالك نادي ألميريا لكرة القدم، المستشار السعودي تركي آل الشيخ، يعيش أفضل أيامه مع فريقه الإسباني.

فبعد عودة ألميريا لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، سيجني النادي أرباحا مالية جديدة من صفقة انتقال مهاجمه السابق، الأوروغوياني داروين نونيز من بنفيكا إلى نادي ليفربول.

إقرأ المزيد

وأعلن نادي بنفيكا في وقت سابق اليوم الاثنين، توصله لاتفاق لانتقال مهاجمه نونيز لنادي ليفربول في صفقة قد تصل في نهاية المطاف إلى 100 مليون يورو.

وكان نونيز، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ23 في 26 يونيو الحالي، انضم إلى صفوف بنفيكا في صيف عام 2020 قادما من ألميريا مقابل 24 مليون يورو، مع وجود بند ينص على حصول النادي الإسباني على 20 بالمئة من قيمة بيع بنفيكا للاعب مستقبلا.

وبإتمام صفقة انتقال نونيز من بنفيكا إلى ليفربول فإن خزينة نادي ألميريا ستنتعش بحوالي 20 مليون يورو.

وكان نونيز، فرض نفسه كواحد من أبرز نجوم الدوري البرتغالي منذ انضمامه لبنفيكا، حيث نجح في تسجيل 47 هدفا في 84 مباراة خاضها مع الفريق على مدار موسمين.

المصدر: وكالات