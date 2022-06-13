رسميا.. هالاند يكمل إجراءات انتقاله إلى مانشستر سيتي (فيديو وصور)

قدم نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، لاعبه الجديد الدولي النرويجي، إيرلينغ هالاند، القادم من بوروسيا دورتموند الألماني.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على "تويتر"، فيديو للمهاجم النرويجي، كتب عليه "مرحبا هالاند".

وتضمن الفيديو صورة هالاند في الطفولة بقميص مانشستر سيتي أثناء جلوسه على أريكة بين وسادتين، ثم ظهر النجم النرويجي بعمره الحالي في مكان مشابه، ويرتدي القميص الحالي للنادي الإنجليزي.

وقال هالاند في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي أثناء تقديمه كلاعب جديد في صفوف الفريق الإنجليزي: "هذا يوم فخر بالنسبة لي ولعائلتي. لقد كنت أشاهد مانشستر سيتي دائما. لا يسعك إلا الإعجاب بأسلوب لعبهم، إنهم يصنعون الكثير من الفرص، وهو أمر مثالي للاعب مثلي".

وأضاف: "لقد ولدت في إنجلترا، وكنت معجبا بمانشستر سيتي طوال حياتي، أنا أعرف الكثير عن النادي وأشعر أنني في المنزل الآن".

وأكمل: "هناك الكثير من اللاعبين العالميين في هذا الفريق، وبيب غوارديولا (مدرب مانشستر سيتي) هو أحد أعظم المدربين، لذلك أعتقد أنني في المكان المناسب لتحقيق طموحاتي".

وكان مانشستر سيتي، أعلن الشهر الماضي، أنه دفع الشرط الجزائي في عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند، البالغ 75 مليون يورو، ووقع مع المهاجم النرويجي عقدا يمتد حتى العام 2027.

وزعمت العديد من التقارير أن هالاند سيحصل في مانشستر سيتي على 20 مليون يورو سنويا.

المصدر: وكالات