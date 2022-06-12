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سويسرا تهزم البرتغال بهدف صاعق.. فيديو

الرياضة

سويسرا تهزم البرتغال بهدف صاعق.. فيديو
AP MICHAEL BUHOLZER
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فاز المنتخب السويسري على ضيفه البرتغالي بهدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة للمستوى الأولى من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وصعق المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش الضيوف بهدف سريع سجله في الدقيقة الأولى من انطلاق صافرة البداية، في غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وثأر منتخب سويسرا لخسارته الساحقة أمام البرتغال (0-4) في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الأحد الماضي، على ملعب "خوسيه آلافالادي" في العاصمة لشبونة، ضمن الجولة الثانية.

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وحقق المنتخب السويسري أول انتصار له في النسخة الحالية لدوري الأمم الأوروبية، بعد ثلاث هزائم متتالية، ويحتل المركز الرابع الأخير في ترتيب المجموعة الثانية، بفارق نقطة واحدة عن نظيره التشيكي صاحب المركز الثالث.

في المقابل، مني منتخب البرتغال بالهزيمة الأولى بعد تعادل وانتصارين على التوالي، وتراجع إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة عن نظيره الإسباني، الذي تغلب بدوره على ضيفه التشيكي بهدفين من دون رد.

المصدر: RT 

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