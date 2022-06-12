"ديلي ستار".. بايرن ميونخ يوافق على طلب ليفربول بشأن ماني

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأحد، آخر التطورات المتعلقة بمستقبل السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، خلال الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن ليفربول يستعد لوداع ماني، بعد أن أبدى بايرن ميونخ موافقته على دفع 40 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب ماني في الرحيل عن صفوف "الريدز" هذا الصيف، رغم امتداد تعاقده حتى نهاية الموسم المقبل، وذلك وفقا لتقارير صحفية.

ويعتبر بايرن ميونخ، أبرز الأندية الراغبة في التعاقد مع النجم السنغالي، خاصة مع تزايد أنباء رحيله نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، خلال فترى الانتقالات الصيفية الجارية.

يذكر أن ماني انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2016، قادما من نادي ساوثهامبتون، وشارك في 269 مباراة مع "الريدز" في مختلف المسابقات، وسجل 120 هدفا، ليساهم في تتويج الفريق بست بطولات، وهي الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، مونديال الأندية، كأس الاتحاد وكأس الرابطة.

وترددت أنباء عن حسم ليفربول بدوره صفقة التعاقد مع الأوروغوياني، داروين نونيز، مهاجم نادي بنفيكا البرتغالي، لتعويض الرحيل المرتقب لماني.

المصدر: وكالات