أزمة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يطالب الاتحاد المصري للكرة بالرد على 3 استفسارات

وجه مسؤولو نادي الأهلي خطابا لاتحاد المصري لكرة، للاستفسار عن 3 أمور خاصة تتطلب الرد عليها، تتعلق بعدم طلب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022.

وأقيمت المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا 2022، في المغرب وفاز فريق الوداد البيضاوي على الأهلي بهدفين من دون رد.

ونشر الأهلي استفساراته عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيها:

1- لماذا لم يتقدم اتحاد الكرة بطلب لاستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال، مع أنه تسلم خطاب الـ"كاف" يوم 19 يناير 2022، وعندما قام بالرد على خطاب الـ"كاف" كان بعد أكثر من شهرين ولم يطلب التنظيم، بل طلب إقامة المباراة على ملعب محايد فقط.

2- لماذا ظل اتحاد الكرة يماطل مع نادي الأهلي أربعة أيام حتى يحصل النادي على صورة من الخطابات المتبادلة بين الاتحادين المصري والإفريقي، وهذا حق أصيل للنادي وفقا لمبادئ الدستور المصري.

3- لماذا لم يحرص اتحاد الكرة على استكمال ملفه لدى "كاف" أسوة بما حدث مع نيجيريا التي استكملت ملفها وأسند إليها تنظيم نهائي الكونفدرالية رغم استبعادها في بادئ الأمر.

🚨🚨ثلاث استفسارات تحتاج إلى رد اتحاد الكرة ⁉️ pic.twitter.com/EahfIZFP6c — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 12, 2022

يذكر أن الأهلي سبق له توجيه تلك التساؤلات عبر رئيسه محمود الخطيب في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم السبت، قبل أن يرد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، بالتأكيد على أن الاتحاد لم يخف الخطاب.

المصدر: "alahlyegypt.com"