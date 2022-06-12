تقارير.. ليفربول يبرم أغلى صفقة في تاريخه

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي ليفربول الإنجليزي، حسم صفقة ضم المهاجم الأوروغواياني، داروين نونيز، نجم فريق بنفيكا البرتغالي لكرة القدم.

وكتبت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية الشهيرة، أن نونيز متواجد حاليا في إسبانيا، ويستعد للسفر خلال الساعات المقبلة إلى إنجلترا من أجل الخضوع للكشف الطبي صباح غد الاثنين، في مدينة ليفربول.

بينما أفاد الصحفي الشهير فابريزو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين، بأن داروين نونيز وصل إسبانيا برفقة وكيل أعماله في انتظار موقف المفاوضات بين ليفربول وبنفيكا على التفاصيل النهائية للصفقة.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر" أمس السبت: "بعد عقد لقاء أخير صباح اليوم، يغلق ليفربول الآن صفقة داروين نونيز باتفاق شفهي مع بنفيكا".

وأضاف رومانو: "لا ينقص ليفربول لحسم الصفقة سوى التوقيع فقط.. وستكون الرسوم 80 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 20 مليون يورو".

وختم: "يحضر ليفربول أوراق الصفقة الآن، وسيكون العقد مع اللاعب لمدة 5 سنوات، وهناك اتفاق حوله بالفعل".

وأكد إيان دويل الصحفي بموقع "ليفربول إيكو" المقرب من النادي الإنجليزي إن ليفربول اقترب من إتمام صفقة داروين نونيز اليوم مقابل 75 مليون يورو كرسوم أولية، مع 15 مليون يورو أخرى كإضافات على عدد الظهور في المباريات و10 ملايين يورو مكافآت مرتبطة بنجاحات ليفربول، مؤكدا أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي غدا الاثنين مع ليفربول.

وينتهي عقد نونيز مع بنفيكا في صيف 2025، وجذب اللاعب الأنظار إليه بفضل أدائه المميز مع الفريق البرتغالي خلال 41 مباراة بالموسم المنصرم، حيث سجل 34 هدفا، منها 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وسعى ليفربول خلال الأيام الماضية للتعاقد مع داروين نونيز لتدعيم خط هجومه بلاعب من العيار الثقيل في ظل الأنباء حول رحيل المهاجم ساديو ماني إلى بايرن ميونخ، وكذلك غموض الرؤية بشأن نجمه المصري محمد صلاح حتى الآن.

وفي حال اتمام صفقة انتقال نونيز بالفعل إلى ليفربول بهذا المبلغ، الذي قد يصل إلى 100 مليون يورو بحساب الإضافات والحوافز، فإنه سيصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي.

وسيحطم المهاجم الأوروغوياني صفقة انتقال المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون إلى ليفربول في يناير 2018 مقابل 84.5 مليون يورو.

المصدر: وكالات