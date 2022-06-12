لاعب مغمور يتوج بلقب بطل "Libema Open" على حساب الروسي مدفيديف

حقق اللاعب الهولندي المغمور، تيم فان ريثفن، مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه بلقب بطل دورة "Libema Open" الهولندية المفتوحة للتنس، التي تبلغ قيمة جوائزها أكثر من 648 مليون يورو.

ونجح تيم فان ريثفن، المصنف الـ205 عالميا، في الفوز على الروسي دانييل مدفيديف، المصنف الثاني عالميا، بسهولة بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(61) في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و5 دقائق فقط.

وشارك تيم فان ريثفن، البالغ من العمر 25 عاما، للمرة الثانية فقط في مسيرته الاحترافية حتى الآن، من خلال القرعة الرئيسية للبطولات التي تقام تحت رعاية اتحاد لاعبي التنس المحترفين.

بينما سيتصدر دانييل مدفيديف (26 عاما) التصنيف الجديد للاعبي التنس المحترفين، الذي سيصدر غدا الاثنين، بالرغم من هزيمته اليوم.

المصدر: RT