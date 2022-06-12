تشواميني يدخل قائمة أغلى اللاعبين في تاريخ ريال مدريد.. فمن هو الأغلى وما مركز رونالدو؟

دخل الفرنسي، أوريلين تشواميني، إلى قائمة أغلى اللاعبين في تاريخ نادي ريال مدريد، بعد أن انضم إلى صفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من موناكو الفرنسي.

وأعلن ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على وموقع "تويتر" تعاقده مع تشواميني، البالغ من العمر 22 عاما، لمدة ستة مواسم حتى 2028.

وبحسب تقرير نشره الموقع العالمي "ترانسفير ماركت" أن قيمة صفقة تشواميني تبلغ نحو 80 مليون يورو، إضافة إلى 20 مليون حوافز، لتحتل المركز الرابع في قائمة أغلى الصفقات التي أبرمها ريال مدريد.

وفي ما يلي قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ ريال مدريد:

1- البلجيكي إيدن هازارد – 115 مليون يورو

2- الويلزي غاريث بيل – 101 مليون يورو

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3 البرتغالي كريستيانو رونالدو – 94 مليون يورو

4- الفرنسي أوريلين تشواميني – 80 مليون يورو

5- الفرنسي زين الدين زيدان – 77.5 مليون يورو

6- الكولومبي جيمس رودريغيز – 75 مليون يورو

7- البرازيلي ريكاردو كاكا – 67 مليون يورو

8- الكرواتي لوكا يوفيتش – 63 مليون يورو

9- البرتغالي لويس فيغو – 60 مليون يورو

10- البرازيلي إيدر ميليتاو – 50 مليون يورو.

transfermarkt

المصدر: "transfermarkt"