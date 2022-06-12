ماكس فيرستابين بطلا لجائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1.. فيديو

أحرز النجم الهولندي، ماكس فرستابن، سائق "ريد بول" لقب بطل جائزة أذربيجان الكبرى، الجولة الثامنة من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1، التي جرت اليوم الأحد، في العاصمة باكو.

وقطع ماكس فيرستابين، المنطلق من المركز الثالث، مسافة السباق، التي يبلغ طولها (306049 كلم) وتتألف من 51 لفة ومسافة كل واحدة منها (6.003 كلم) في زمن قدره (1:34:05.941) ساعة، متقدما بفارق (20.823) ثانية على زميله في فريق سائق "ريد بول - Red Bull"، المكسيكي سيرخيو بيريز، وتلاهما في المرتبة الثالثة البريطاني جورج راسل سائق "مرسيدس".

بينما خرج سائق "فيراري" شارل لوكلير من إمارة موناكو، من السباق مع نهائية اللفة الـ21 عندما كان متصدرا، بسبب مشاكل في محرك سيارته.

A tough break for Leclerc as his Baku hopes go up in smoke 😖#AzerbaijanGP#F1pic.twitter.com/LEYq3hVA8f — Formula 1 (@F1) June 12, 2022

وعزز ماكس فيرستابين تربعه على عرش صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1، برصيد 150 نقطة، مبتعدا بفارق 21 نقطة عن سيرخيو بيريز، الذي تقدم إلى المركز الثالث.

في المقابل تراجع شارل لوكلير إلى المرتبة الثالثة، بعد أن توقف رصيده عند 116 نقطة، ويليه جورج راسل في المركز الرابع على سلم الترتيب، برصيد 99 نقطة.

المصدر: "twitter/F1"