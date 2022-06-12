الروسية ألكسندروفا بطلة لدورة "Libema Open"

توجت الروسية يكاترينا ألكسندروفا بلقب بطلة دورة "Libema Open" الهولندية المفتوحة للتنس، ذات الـ25 نقطة، والتي تقام على الملاعب العشبية، على حساب جارتها البيلاروسية آرينا سوبولينكو.

وتمكنت اللاعبة الروسية من الفوز على البيلاروسية، بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (7-5) و(6-0) في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و17 دقيقة.

وحصدت يكاترينا ألكسندروفا (27 عاما) اللقب الثاني في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، بعد فوزها بلقب دورة "WTA Shenzhen Open 2020" الصينية.

المصدر: RT