جمال علام يلمح إلى إقالة إيهاب جلال والبحث عن مدرب أجنبي

أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، تكليف محمد بركات وحازم إمام عضوي الاتحاد، بدراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب لخلافة إيهاب جلال، على خلفية الهزيمة من إثيوبيا.

وقال علام، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، إنه كلف الثنائي حازم إمام ومحمد بركات بدراسة بعض السير الذاتية لمدربين أجانب لقيادة المنتخب الأول.

وتابع رئيس اتحاد الكرة: "إحنا زعلانين على الهزيمة من إثيوبيا وبمستوى المنتخب، والكابتن إيهاب جلال لم يكمل 10 أيام، بداية كيروش كانت خطأ وكذلك بداية كوبر وبعدها وصل للنهائي، ولم يمنح أحد الفرصة للمدرب الحالي إيهاب جلال".

وأكد علام أن هناك حملة ضد الاتحاد لرحيل مجلس الإدارة وعودة الإدارة السابقة، ممكن نكون أخطأنا والخطأ وارد ويمكن تصحيحه، وعدم لعب مباراة كوريا الودية يعرض المنتخبات المصرية لعقوبات من الاتحاد الدولي.

المصدر: وكالات