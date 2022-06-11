الروسي مدفيديف يبلغ نهائي "Libema Open" 

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى نهائي دورة "Libema Open" الهولندية المفتوحة للتنس، التي تقام على الملاعب العشبية، وتبلغ قيمة جوائزها نحو 648 مليون يورو.

وتغلب اللاعب الروسي المصنف الثاني عالميا، على الفرنسي أدريان مانارينو، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (7-5) و(7-5) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، واستغرقت ساعة واحدة و55 دقيقة.

وضرب دانييل مدفيديف (26 عاما) موعدا في النهائي، مع صاحب الأرض الهولندي، تيم فان ريثفن، المصنف الـ205 عالميا، الذي فاز بدوره على الكندي فيليكس أوجير أليازيمي، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(1-6) و(7-6) في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT