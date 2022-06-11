 
مباشر

شارل لوكلير الأسرع في التجارب الحرة لجائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1.. فيديو

الرياضة

شارل لوكلير الأسرع في التجارب الحرة لجائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1.. فيديو
Legion-Media Dppi/DPPI / Ipa-Agency.Net/Sipa
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t7qt

سجل سائق "فيراري"، شارل لوكلير، من موناكو، أسرع زمن في التجارب التأهيلية الرسمية لجائزة أذربيجان الكبرى، الجولة الثامنة من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1.

وقطع لوكلير أسرع لفة على الحلبة في العاصمة باكو، التي يبلغ طولها (306049 كلم) وتتألف من 51 لفة ومسافة كل واحدة منها (6.003 كلم) في زمن قدره (1:41.359) دقيقة، وتلاه المكسيكي سيرخيو بيريز، سائق "ريد بول - Red Bull" الذي قطع المسافة في زمن قدره (1:41.641) دقيقة، ومن ثم زميله في الفريق، الهولندي ماكس فرستابن، في المرتبة الثالثة بزمن قدره (1:41.706) دقيقة.

سجل سائق "فيراري"، شارل لوكلير، من موناكو، أسرع زمن في التجارب التأهيلية الرسمية لجائزة أذربيجان الكبرى، الجولة الثامنة من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1.

وسيقام السباق غدا الأحد.

ويحتل ماكس فرستابن صدارة الترتيب العام لبطولة العالم برصيد 125 نقطة، متقدما بفارق 9 نقاط على لوكلير، ويليهما سيرخيو بيريز في المرتبة الثالثة برصيد 110 نقاط، ومن ثم البريطاني لويس هاميلتون سائق "مرسيدس" برصيد 84 نقطة.

المصدر: "twitter/F1" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا