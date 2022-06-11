شارل لوكلير الأسرع في التجارب الحرة لجائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1.. فيديو

سجل سائق "فيراري"، شارل لوكلير، من موناكو، أسرع زمن في التجارب التأهيلية الرسمية لجائزة أذربيجان الكبرى، الجولة الثامنة من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1.

وقطع لوكلير أسرع لفة على الحلبة في العاصمة باكو، التي يبلغ طولها (306049 كلم) وتتألف من 51 لفة ومسافة كل واحدة منها (6.003 كلم) في زمن قدره (1:41.359) دقيقة، وتلاه المكسيكي سيرخيو بيريز، سائق "ريد بول - Red Bull" الذي قطع المسافة في زمن قدره (1:41.641) دقيقة، ومن ثم زميله في الفريق، الهولندي ماكس فرستابن، في المرتبة الثالثة بزمن قدره (1:41.706) دقيقة.

سجل سائق "فيراري"، شارل لوكلير، من موناكو، أسرع زمن في التجارب التأهيلية الرسمية لجائزة أذربيجان الكبرى، الجولة الثامنة من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1.

وسيقام السباق غدا الأحد.

ويحتل ماكس فرستابن صدارة الترتيب العام لبطولة العالم برصيد 125 نقطة، متقدما بفارق 9 نقاط على لوكلير، ويليهما سيرخيو بيريز في المرتبة الثالثة برصيد 110 نقاط، ومن ثم البريطاني لويس هاميلتون سائق "مرسيدس" برصيد 84 نقطة.

المصدر: "twitter/F1"