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وفاة "شيخ" المعلقين الرياضيين في العراق  

الرياضة

وفاة
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توفي العراقي، مؤيد البدري، "شيخ" المعلقين الرياضيين في العراق عن عمر ناهز الـ88 عاما، اليوم السبت، في اسكتلندا.

وولد مؤيد عبد المجيد البدري عام 1934 في محلة السفينة في منطقة الأعظمية بالعاصمة بغداد.

ويوصف البدري بـ"شيخ" المعلقين لما له من تاريخ طويل يمتد لأكثر من نصف قرن في التعليق على المباريات وتقديم البرامج الرياضية وكذلك الكتابة في الصحافة.

ومن أشهر المباريات التي علق عليها البدري، كانت عام 1986 عندما تأهل المنتخب العراقي إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في المكسيك، وهي المرة الوحيدة التي وصل فيها منتخب "أسود الرافدين" إلى المونديال العالمي.

المصدر: RT 

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