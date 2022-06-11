الاتحاد المصري لكرة القدم يصدر بيانا بشأن الهزيمة أمام إثيوبيا

عقد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الأستاذ جمال علام، اليوم السبت، اجتماعا تم خلاله مناقشة ملابسات وأحداث مباراة منتخب مصر وإثيوبيا، والتداعيات الخاصة بهزيمة منتخب "الفراعنة".

وتعرض منتخب مصر لهزيمة ثقيلة أمام نظيره الإثيوبي (0-2) في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الناضي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان له على عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه تم الاستقرار على الآتي: " مد الجلسة للخميس المقبل عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية الودية المقرر لها الثلاثاء المقبل، والتي تحتم إقامتها نظرا للتعاقد المبرم بين الاتحاد المصري واتحاد كوريا الجنوبية، وما ترتب عليها من التزامات لائحية وتعاقدية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

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هذا ومن المنتظر اتخاذ العديد من القرارات الهامة و الحاسمة في جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الخميس المقبل، تشمل العديد من الملفات الهامة داخل الاتحاد.

المصدر: "facebook/efasocial"