تصفيات كأس آسيا.. "الفدائي" الفلسطيني يسحق نظيره اليمني.. فيديو

ألحق المنتخب الفلسطيني هزيمة ساحقة بنظيره اليمني (5-0) في المباراة التي جمعهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وضع المهاجم الفلسطيني عدي دباغ "الفدائي" المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 14، وضاعف زميله محمد رشيد النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول. وأضاف محمد يامين الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني وتحديدا عند الدقيقة 48، ومن ثم اختتم صالح شحادة خماسية منتخب بلاده بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين (58 و65) من زمن اللقاء الذي أقيم في المركز الرياضي "MFF Football Centre" بالعاصمة المنغولية أولان باتور.

وحقق منتخب فلسطين بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ويتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن وصيفه الفلبيني، بينما توقف رصيد اليمن عند نقطة واحدة، ويحتل المرتبة الثالثة، ومن ثم منغوليا في المركز الرابع من دون نقاط.

المصدر: RT