الروسي ميدفيديف إلى نصف نهائي "Libema Open"  

صعد الروسي دانييل ميدفيديف إلى الدور نصف النهائي لدورة "Libema Open" الهولندية المفتوحة للتنس، التي تقام على الملاعب العشبية وتبلغ قيمة جوائزها نحو 648 مليون يورو.

وجاء تأهل اللاعب الروسي على حساب جاره البيلاروسي إليا إيفاشكو، إثر فوزه عليه بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (7-6) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما يوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و53 دقيقة.

وضرب دانييل ميدفيديف (26 عاما) موعدا في دور الأربعة، مع الفرنسي أدريان مانارينو الذي تغلب بدوره على الأمريكي، براندون ناكاسيما، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-7) و(6-1) و(6-4) في اليوم ذاته.

بينما خرج الروسي الآخر كارين خاتشانوف من الدور ربع النهائي للدورة على يد الكندي فيليكس أوجير أليازيمي، إثر خسارته بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (6-7) و(4-6) في المباراة التي جرت بينهما في اللقاء الذي جمعهما يوم الجمعة أيضا.

وسيكون الكندي على موعد في الدور قبل النهائي للبطولة مع صاحب الأرض الهولندي، تيم فان ريثفن، الذي فاز على الفرنسي، هوجو جاستون، بمجموعتين متتاليتين، وبالنتيجة ذاتها: (7-6) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما يوم الجمعة.

المصدر: RT