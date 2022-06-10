وفاة لاعب منتخب الجزائر بلال بن حمودة بحادث سير

أعلن المنتخب الجزائر لكرة القدم، اليوم الجمعة، وفاة لاعبه بلال بن حمودة، عن عمر ناهز 24 عاما، إثر حادث سير.

ونعى الحساب الرسمي لمنتخب الجزائر على موقع "تويتر" بلال بن حمودة، لاعب نادي اتحاد العاصمة.

•تعازي الفاف | وفاة لاعب المنتخب الوطني المحلي بلال بن حمودة. pic.twitter.com/fViDAkt1zZ — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) June 10, 2022

ورحل بن حمودة، رفقة صديقه، خلال حادث سير واحتراق السيارة التي كانا يستقلانها صباح اليوم، بمنطقة الدوادة غربي العاصمة الجزائرية.

بعد تلقيها نبأ وفاة اللاعب، عادت بعثة نادي اتحاد الجزائر التي كانت متواجدة بمدينة سطيف تحسبا لمواجهة الوفاق المحلي غدا السبت، ضمن الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري.

وكان بلال بن حمودة قد شارك مع منتخب الجزائر للمحليين يوم أمس الخميس، وسجل الهدف الثاني له من ركلة جزاء في شباك منتخب الكونغو الديمقراطية (3-0)، في ختام الجولة الثانية من الدورة الرباعية الودية التي تستضيفها الجزائر استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

Goaaaaaaaaal, Bilal Benhamouda le milieu offensif de l'USM Alger aggrave la marque pic.twitter.com/Arfcs7XvLZ — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) June 9, 2022

ويصنف بن حمودة كأحد أبرز اللاعبين الموهوبين في الدوري الجزائري مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، وهو ما تسبب في تواجده في صفوف منتخب "محاربي الصحراء" للمحليين في الفترة الماضية.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية