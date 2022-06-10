وفاة لاعب كرة السلة المصري كريم أبو قورة ومسؤول أمني تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

كشف المسؤول الأمني عن منطقة كاساراني لكرة السلة في كينيا التي استضافت بطولة إفريقيا لكرة السلة للجامعات، بيتر موانزو، عن اللحظات الأخيرة في وفاة اللاعب المصري كريم أبو قورة.

ونعى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة كريم أبو قورة لاعب فريق كرة السلة بنادي "هليوبوليس" الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، في كينيا.

وكان كريم كريم أبو قورة ضمن بعثة منتخب جامعة "AUC" المشارك في بطولة إفريقيا للجامعات المقامة في كينيا في الفترة الحالية وتوفي خلال مباراة له.

وقال موانزو في تصريحات صحفية "سقط اللاعب البالغ من العمر 20 عاما على ظهره خلال المباراة، المسعفون تحركوا بشكل سريع لمحاولة إنقاذه".

وتابع "المسعفون توجهوا باللاعب المصري إلى أقرب مستشفى من الملعب وبذل الأطباء قصارى جهدهم ولكن لسوء الحظ، توفي".

وأضاف أنه جار التنسيق في الوقت الحالي مع مسؤولي السفارة المصرية في كينيا لنقل الجثمان إلى القاهرة في وقت لاحق من يوم الجمعة.

انتقل كريم من البحرين إلى مصر لاستكمال دراسته الجامعية، حيث انضم إلى نادي هليوبوليس لمواصلة مسيرته في كرة السلة، وسبق له تمثيل منتخب البحرين في عدة محافل خارجية ولعب مع الحد والمنامة.

المصدر: وكالات