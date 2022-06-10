سبارتاك موسكو يتعاقد مع خريج أكاديمية برشلونة

أعلن نادي سبارتاك موسكو لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميا تعيين المدرب الإسباني غييرمو أباسكال، غداة استقالة مدير الفني السابق الإيطالي باولو فانولي.

ونشر سبارتاك موسكو بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيه: "رسميا: غييرمو أباسكال هو المدرب الجديد لسبارتاك".

وأضاف: "احتل الإسباني البالغ من العمر 33 عاما المركز الثاني في الدوري السويسري هذا الموسم مع نادي بازل، ويعتبر أحد المدربين الشباب الواعدين في أوروبا".

Официально: Гильермо Абаскаль — новый главный тренер «Спартака» 🔴⚪️



33-летний испанец в этом сезоне занял второе место в чемпионате Швейцарии вместе с «Базелем» и считается одним из самых перспективных молодых тренеров Европы.



¡Bienvenido, Guillermo! 🇪🇸 pic.twitter.com/rYiZpsao6I — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 10, 2022

ويعتبر أباسكال خريج أكاديميتي برشلونة وإشبيلية، لم يلعب في الفريق الأول، وركز على الفور كل جهوده على مهنة التدريب.

وعمل المدرب الإسباني في فريق إشبيلية للشباب، ومن ثم في ناديي كياسو ولوغانو السويسريين (وأنقذه من الهبوط من الدوري الممتاز) ، وشغل منصب المدير الفني لنادي أسكولي الإيطالي ونادي فولوس اليوناني.

وتولى تدريب نادي بازل في بداية عام 2022، واحتل معه المركز الثاني في الدوري السويسري الممتاز.

يذكر أن الإيطالي باولو فانولي، أعلن استقالته أمس الخميس، من منصب المدير الفني لفريق سبارتاك موسكو، الذي تولاه في ديسمبر 2021، وقاده للفوز بكأس روسيا، لكنه احتل المركز العاشر في ترتيب الدوري الروسي الممتاز.

المصدر: RT