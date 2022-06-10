عرض بايرن ميونخ لمهاجم ليفربول ماني يثير سخرية سبارتاك موسكو

سخر نادي سبارتاك موسكو الروسي لكرة القدم، من محاولات نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، لضم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن بايرن ميونخ تقدم بعرض لضم ماني مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب بعض الإضافات الأخرى تتعلق بتتويجه بالكرة الذهبية والفوز بالبطولات وتسجيل الأهداف، وهو العرض الذي فتح الباب أمام السخرية.

ونشر سبارتاك موسكو عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة ساخرة لخطاب كما لو كان بايرن ميونخ أرسله للفريق الروسي لضم أحد لاعبيه.

وجاء في ذلك الخطاب الزائف: "نرغب في التقدم بعرض انتقال للاعب ألكسندر سوبوليف، ونعرض مقدما ألف يورو بجانب إضافات أخرى كالآتي:

10 ملايين يورو في حال فاز بايرن ميونخ بيوروفين (مسابقة غنائية).

15 مليون يورو في حال توج مانشستر يونايتد بكأس.

20 مليون يورو في حال انضم ليونيل ميسي لريال مدريد.

المصدر: "twitter/fcsm_eng"