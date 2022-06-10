تونس تبلغ نهائي دورة "كيرين كاب" الدولية الودية على حساب تشيلي.. (فيديو)

تأهل منتخب تونس إلى نهائي دورة "كيرين كاب" الدولية الودية بكرة القدم، إثر فوزه على نظيره التشيلي (2-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب "نويفير كوبي" باليابان.

وسجل هدفي "نسور قرطاج" كل من المدافع علي العابدي والمهاجم عصام الجبالي في الدقيقتين (40، و89) على الترتيب.

محلاك ياتونس 👌😍



الهدف الأول لنسور قرطاج في مرمى #تشيلي بنصف نهائي دورة اليابان الدولية .. يسجله علي العابدي بطريقة جميلة بعد عمل جماعي مميز 👌👏🇹🇳#Tunisiapic.twitter.com/qDfVqa2aSU — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) June 10, 2022

#عصام_الجبالي يعوض الهدف الملغي بداعي التسلل .. ويسجل الهدف الثاني لتونس في مرمى تشيلي

برافو نسور قرطاج .. مردود رائع 👏🇹🇳⚽️ pic.twitter.com/SYYcGAbikF — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) June 10, 2022

وتألق حارس مرمى منتخب تونس، أيمن دحمان، بتصديه لتسديدة اللاعب التشيلي دييغو فالنسيا من ركلة جزاء عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وضرب المنتخب التونسي بذلك موعدا في نهائي الدورة الدولية الودية مع صاحب الأرض الياباني، الذي تغلب بدوره على منتخب غانا بأربعة أهداف من دون رد.

وتأتي المشاركة في هذه الدورة في إطار استعدادات المنتخب التونسي لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

المصدر: RT