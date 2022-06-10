كريستيانو رونالدو يوقع على رقم مميز

تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، في تشكيلة الموسم للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت التشكيلة، تواجد 6 لاعبين من صفوف ليفربول، و3 لاعبين من مانشستر سيتي، ولاعب من تشيلسي وآخر من مانشستر يونايتد.



وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن رونالدو اختير في تشكيلة الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في 5 مواسم مختلفة.

Cristiano Ronaldo has now been named in the PFA Premier League Team of the Year in five different seasons:



◉ 2005/06 (21 years old)

◉ 2006/07 (22 years old)

◉ 2007/08 (23 years old)

◉ 2008/09 (24 years old)

◉ 2021/22 (37 years old)



It’s like he’s never been away. pic.twitter.com/kyHwjFkRck — Squawka (@Squawka) June 9, 2022

إقرأ المزيد

وأضافت أن الدون البرتغالي تواجد في مواسم 2005-2006، و2006-2007، و2007-2008، و2008-2009 بالإضافة للموسم المنصرم.



وخلال موسم 2021-2022، تواجد كريستيانو في المركز الثالث بقائمة ترتيب هدافي البطولة برصيد 18 هدفا.

المصدر: "وكالات"