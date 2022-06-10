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كريستيانو رونالدو يوقع على رقم مميز

الرياضة

كريستيانو رونالدو يوقع على رقم مميز
AFP
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تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، في تشكيلة الموسم للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت التشكيلة، تواجد 6 لاعبين من صفوف ليفربول، و3 لاعبين من مانشستر سيتي، ولاعب من تشيلسي وآخر من مانشستر يونايتد.

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن رونالدو اختير في تشكيلة الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في 5 مواسم مختلفة.

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وأضافت أن الدون البرتغالي تواجد في مواسم 2005-2006، و2006-2007، و2007-2008، و2008-2009 بالإضافة للموسم المنصرم.

وخلال موسم 2021-2022، تواجد كريستيانو في المركز الثالث بقائمة ترتيب هدافي البطولة برصيد 18 هدفا.

المصدر: "وكالات"

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