مبابي يعمق أزمة فرنسا في دوري أمم أوروبا

يواجه منتخب فرنسا، ومدربه ديدييه ديشامب، عقبات عديدة في انطلاقة مشوار الدفاع عن لقب دوري أمم أوروبا.

وتحوم الشكوك حول جاهزية كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان لمواجهة النمسا في البطولة.

ويلتقي منتخبا فرنسا والنمسا، غدا الجمعة، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للمستوى الأول للمسابقة.

وتعرض مبابي لإصابة في الركبة خلال مباراة الجولة الأولى ضد الدنمارك، وغادر بين الشوطين.

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وغاب كيليان عن مباراة الجولة الثانية ضد كرواتيا، رغم تواجده في قائمة المباراة، حيث تابع اللقاء من مقاعد البدلاء.



ولفتت شبكة "راديو مونت كارلو" إلى أنه رغم أن الفحوصات الطبية التي أجراها المهاجم الشاب (23 عاما) تبدو مطمئنة، إلا أن مشاركته أمام النمسا محل شك كبير.



واستهل الديوك مشوارهم في دوري الأمم بنتائج مخيبة بالخسارة (1-2) أمام الدنمارك في باريس، والتعادل في معقل كرواتيا بنتيجة (1-1).

المصدر: "وكالات"