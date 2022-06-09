غرائب الكرة الإفريقية.. إيقاف أندية مدى الحياة بعد تسجيل فريق 41 هدفا في مرماه خلال هزيمة 59-1

لم يكن الأمر يحتاج إلى فتح تحقيق لاكتشاف تلاعب في النتائج بعد أن خلصت نتيجة إحدى مباريات كرة القدم في جنوب إفريقيا إلى 59-1، والتي سجل فيها أحد الفريقين في مرماه 41 هدفا غريبا.

وتم حظر نادي "نسامي مايتي بيردز"، الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة في جنوب إفريقيا، إلى جانب فرق "ماتياسي"و "شيفولاني دنجرز تايغرز"و "كوتوكو هابي بويز" بعد نتائج مشبوهة.

وكان فريقي ماتياسي ودنجرز تايغرز يتنافسان على اللقب الشهر الماضي عندما بدأت تظهر بعض النتائج المثيرة للجدل.

إذ فاز فريق دنجرز تايغرز على كوتوكو هابي بويز بنتيجة 33-1، لكن جاء فريق ماتياسي ليرفع فارق الأهداف بشكل كبير بفوزه 59-1 على فريق نسامي.

واحتاج فريق "ماتياس" إلى معجزة للصعود إلى دوري الدرجة الثانية لأنه كان يحتل المركز الثالث في الجدول بفارق أهداف يصل إلى 18 هدفا، ويتبقى له مباراة واحدة وعليه أن يسجل 18 هدفا ولا يستقبل مرماه أي هدف أو يفوز بفارق هذا العدد الكبير من الأهداف.

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وكان الفوز 59-1 مشبوها بما فيه الكفاية، حيث كان الهدف يأتي كل 90 ثانية، كما تضمنت المباراة 41 هدفا بنيران صديقة من لاعبي نسامي، الذي أنهى المباراة بسبعة لاعبين فقط.

وأدى التلاعب الفاضح في نتائج المباريات إلى حظر الفرق الثلاثة الأولى في الدوري إضافة إلى كوتوكو هابي بويز، مدى الحياة وإعلان فريق "جاولا كلاسيك" صاحب المركز الرابع كمتصدر للدوري عن منطقة موباني في جنوب إفريقيا.

وقال فينسينت رامفاغو، رئيس اتحاد منطقة موباني: "توصل تحقيقنا إلى أن ماتياسي ونسامي أرادا منع دنجرز تايغرز من احتلال الصدارة، لذا اتفقا على التلاعب بنتيجة المباراة لمنع حدوث ذلك".

النتائج غير المعقولة ليست جديدة في كرة القدم الإفريقية، حيث تم إيقاف فريقين نيجيريين لمدة 10 سنواتعام 2013 بعد فوزهم بنتيجة 79-0 و67-0.

إلا أن ذلك لا يحطم الرقم القياسي لفريق أديما في مدغشقر الذي فاز بنتيجة 149-0 على منافسه سولميرن.

المصدر: bbc sport africa