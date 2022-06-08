ليفاندوفسكي يفتح باب النيران على شباك منتخب بلاده

ألحق منتخب بلجيكا هزيمة ساحقة بضيفه البولندي (6-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وضع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

ولكن رد أصحاب الأرض جاء قاسيا جدا، فقد دكوا شباك الضيوف بستة أهداف متتالية، حيث أدرك البلجيكي أكسيل فيتسيل التعادل في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

ووضع النجم البلجيكي كيفن دي بروين "الشياطين الحمر" في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 59، ومن ثم ضاعف زميله المهاجم لياندرو تروسارد النتيجة بإحرازه هدفين متتاليين في الدقيقتين (73 و80).

وأضاف المدافع لياندير ديندونكير الهدف الخامس عند الدقيقة 83، ومن ثم اختتم زميله المهاجم لويس أوبيندا مهرجان الأهداف في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك بودوان، في العاصمة بروكسيل.

واستعاد منتخب بلجيكا توازنه بعد هزيمته في عقر داره أمام نظيره الهولندي (1-4) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، في الجولة الأولى للدوري، وتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب هولندا، الذي حقق انصاره الثاني اليوم، على حساب مضيفه الويلزي (2-1).

بينما كان المنتخب البولندي قد استهل مشواره في النسخة الحالية للدوري أمم أوروبا لكرة القدم، بفوز على ضيفه الويلزي (2-1)، في الجولة الأولى، ولكنه تراجع إلى المرتبة الثالثة على سلم الترتيب بفارق الأهداف عن بلجيكا، ومن ثم ويلز في المركز الأخير من دون نقاط.

المصدر: RT