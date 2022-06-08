الجزائر تهزم تنزانيا.. (فيديو)

خرج المنتخب الجزائري بفوز ثمين من ملعب مضيفه التنزاني (2-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023.

وسجل هدفي "محاربي الصحراء" كل من اللاعبين رامي بن سبعيني ومحمد الأمين عمورة في الدقيقتين (45 و89) على الترتيب.

وحقق منتخب الجزائر انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على أوغندا وبالنتيجة ذاتها (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت الماضي، في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس القارة السمراء "كوت ديفورا 2023".

ويتصدر المنتخب الجزائري ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 مبتعدا بفارق 4 نقاط، عن وصيفه النيجري، الذي تعادل مع مضيفه الأوغندي بهدف لمثله، ومن ثم تنزانيا وأوغندا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

المصدر: RT