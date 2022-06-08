رسميا.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد نجمه مودريتش (فيديو)

أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تمديد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش حتى 30 يونيو عام 2023.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه: "اتفق نادي ريال مدريد ولوكا مودريتش على تمديد عقد اللاعب الذي سيرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2023".

ونشر الحساب الرسمي للفريق الملكي على موقع "تويتر" مقطع فيديو للنجم الكرواتي قال فيه: "مرحبا مدريدستاس!، أنا سعيد وفخور جدا للاستمرار في ريال مدريد، على الأقل لعام إضافي آخر. أريد أن أستمر في إعطاء كل شيء من أجل هذا النادي، أنا فخور أنني سأستمر بارتداء هذا القميص. شكرا لكم على دعمكم وحبكم. هلا مدريد!".

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مقتطفات من توقيع تمديد عقد مودريتش في مدينة ريال مدريد اليوم برفقة رئيس النادي. @lukamodric10 | #Modrić2023pic.twitter.com/7p0f25mvgc — ريال مدريد (@realmadridarab) June 8, 2022

🤳 مودريتش: "مرحبا مدريدستاس!، أنا سعيد وفخور جدا للاستمرار في ريال مدريد، على الأقل لعام إضافي آخر. أريد أن أستمر في إعطاء كل شيء من أجل هذا النادي،

أنا فخور أنني سأستمر بارتداء هذا القميص.

شكرا لكم على دعمكم وحبكم. هلا مدريد!" @lukamodric10 | #Modrić2023pic.twitter.com/tDwyoAIyES — ريال مدريد (@realmadridarab) June 8, 2022

وحقق لوكا مودريتش (36 عاما) عدة ألقاب مع ريال مدريد أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، إضافة للقب بطل الدوري الإسباني 3 مرات، وكأس إسبانيا مرة واحدة، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، وتوج بالكرة الذهبية عام 2018، بعد قيادته منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم.

يذكر أن لوكا مودريتش انضم إلى صفوف ريال مدريد صيف عام 2012، وشارك في 436 مباراة حتى الآن بقميص "الميرينغي" سجل خلالها 31 هدفا، وصنع 73 هدفا.

المصدر: وكالات