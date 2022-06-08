 
مباشر

رسميا.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد نجمه مودريتش (فيديو)

الرياضة

رسميا.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد نجمه مودريتش (فيديو)
Legion-Media John Patrick Fletcher
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t72y

أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تمديد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش حتى 30 يونيو عام 2023.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه: "اتفق نادي ريال مدريد ولوكا مودريتش على تمديد عقد اللاعب الذي سيرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2023".

ونشر الحساب الرسمي للفريق الملكي على موقع "تويتر" مقطع فيديو للنجم الكرواتي قال فيه: "مرحبا مدريدستاس!، أنا سعيد وفخور جدا للاستمرار في ريال مدريد، على الأقل لعام إضافي آخر. أريد أن أستمر في إعطاء كل شيء من أجل هذا النادي، أنا فخور أنني سأستمر بارتداء هذا القميص. شكرا لكم على دعمكم وحبكم. هلا مدريد!".

وحقق لوكا مودريتش (36 عاما) عدة ألقاب مع ريال مدريد أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، إضافة للقب بطل الدوري الإسباني 3 مرات، وكأس إسبانيا مرة واحدة، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، وتوج بالكرة الذهبية عام 2018، بعد قيادته منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم.

يذكر أن لوكا مودريتش انضم إلى صفوف ريال مدريد صيف عام 2012، وشارك في 436 مباراة حتى الآن بقميص "الميرينغي" سجل خلالها 31 هدفا، وصنع 73 هدفا.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا