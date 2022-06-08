رسميا.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد نجمه مودريتش (فيديو)
أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تمديد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش حتى 30 يونيو عام 2023.
وقال ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه: "اتفق نادي ريال مدريد ولوكا مودريتش على تمديد عقد اللاعب الذي سيرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2023".
بيان رسمي: مودريتش. #ريال_مدريد— ريال مدريد (@realmadridarab) June 8, 2022
ونشر الحساب الرسمي للفريق الملكي على موقع "تويتر" مقطع فيديو للنجم الكرواتي قال فيه: "مرحبا مدريدستاس!، أنا سعيد وفخور جدا للاستمرار في ريال مدريد، على الأقل لعام إضافي آخر. أريد أن أستمر في إعطاء كل شيء من أجل هذا النادي، أنا فخور أنني سأستمر بارتداء هذا القميص. شكرا لكم على دعمكم وحبكم. هلا مدريد!".
🤍✖✍✖🤝✖👕— ريال مدريد (@realmadridarab) June 8, 2022
مقتطفات من توقيع تمديد عقد مودريتش في مدينة ريال مدريد اليوم برفقة رئيس النادي. @lukamodric10 | #Modrić2023pic.twitter.com/7p0f25mvgc
🤳 مودريتش: "مرحبا مدريدستاس!، أنا سعيد وفخور جدا للاستمرار في ريال مدريد، على الأقل لعام إضافي آخر. أريد أن أستمر في إعطاء كل شيء من أجل هذا النادي،— ريال مدريد (@realmadridarab) June 8, 2022
أنا فخور أنني سأستمر بارتداء هذا القميص.
شكرا لكم على دعمكم وحبكم. هلا مدريد!" @lukamodric10 | #Modrić2023pic.twitter.com/tDwyoAIyES
وحقق لوكا مودريتش (36 عاما) عدة ألقاب مع ريال مدريد أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، إضافة للقب بطل الدوري الإسباني 3 مرات، وكأس إسبانيا مرة واحدة، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، وتوج بالكرة الذهبية عام 2018، بعد قيادته منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم.
🔝 أفضل لحظات الأمير مودريتش مع ريال مدريد! @lukamodric10 | #Modrić2023pic.twitter.com/RZg6lVxAxB— ريال مدريد (@realmadridarab) June 8, 2022
يذكر أن لوكا مودريتش انضم إلى صفوف ريال مدريد صيف عام 2012، وشارك في 436 مباراة حتى الآن بقميص "الميرينغي" سجل خلالها 31 هدفا، وصنع 73 هدفا.
المصدر: وكالات