شاهد.. أهداف مباراة البحرين وبنغلاديش في تصفيات كأس آسيا

بدأ المنتخب البحريني رحلت البحث عن بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023، بفوز مستحق على نظيره البنغلاديشي (2-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

وحملت ثنائية الأحمر البحريني توقيع كل من اللاعبين، علي حرم وكميل حسان الأسود، في الدقيقتين (34، و42) على الترتيب من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم في الملعب الدولي بوكيت جاليل بالعاصمة الماليزية كوالا لمبور.

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وحصد منتخب البحرين بذلك نقاط المباراة الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الخامسة، بانتظار المباراة الثانية ضمن هذه الجولة بين منتخبي تركمانستان وماليزيا اليوم أيضا.

المصدر: RT