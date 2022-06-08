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تركي آل الشيخ يزكي لاعبا عربيا سابقا للأندية التي تبحث عن مدرب

الرياضة

تركي آل الشيخ يزكي لاعبا عربيا سابقا للأندية التي تبحث عن مدرب
Legion-Media
صورة من الأرشيف
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نصح تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الأندية التي تبحث عن مدرب، الاستعانة بخدمات اللاعب التونسي السابق، مهدي النفطي، مشيدا به وبإنجازاته.

وقال آل الشيخ في "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "الفريق الذي يبحث عن مدرب.. هذا المدرب العربي إمكانياته كبيره.. تابعته ولعبت ضده وأنصح فيه لمن يبحث عن مدرب عربي.

 واستشهد تركي آل الشيخ بسيرة مقتضبة عن النفطي جاء فيها:

- تاريخ ميلاده: 28 نوفمبر 1978 (43 عاما)

- الجنسية: تونسي

- التشكيلة التي يفضل اللعب فيها: (4-2-3-1).

المصدر: "twitter/Turki_alalshikh"

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