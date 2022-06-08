تركي آل الشيخ يزكي لاعبا عربيا سابقا للأندية التي تبحث عن مدرب

نصح تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الأندية التي تبحث عن مدرب، الاستعانة بخدمات اللاعب التونسي السابق، مهدي النفطي، مشيدا به وبإنجازاته.

وقال آل الشيخ في "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "الفريق الذي يبحث عن مدرب.. هذا المدرب العربي إمكانياته كبيره.. تابعته ولعبت ضده وأنصح فيه لمن يبحث عن مدرب عربي.

الفريق الذي يبحث عن مدرب ... هذا المدرب العربي امكانياته كبيره ... تابعته ولعبت ضده وانصح فيه لمن يبحث عن مدرب عربي 👍🙏🏻❤️ pic.twitter.com/PvXA5leNPL — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 7, 2022

واستشهد تركي آل الشيخ بسيرة مقتضبة عن النفطي جاء فيها:

- تاريخ ميلاده: 28 نوفمبر 1978 (43 عاما)

- الجنسية: تونسي

- التشكيلة التي يفضل اللعب فيها: (4-2-3-1).

المصدر: "twitter/Turki_alalshikh"