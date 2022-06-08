شاهد.. دراج يخسر السباق بسبب احتفاله المبكر

أضاع البلجيكي فوت فان آرت فرصة الفوز بالمرحلة الثالثة لسباق دوفين للدراجات الثلاثاء بسبب احتفاله المبكر قبل أن يصل خط النهاية.

وكان آت قاب قوسين أو أدنى من الفوز قبل أن يأتي الشاب الفرنسي ديفيد جودو من العدم ليقترب من فان أيرت، ويسبقه في تخطي الخط الفاصل للإعلان عن الفائز بالسباق.

وفي العودة إلى كيلومتر واحد عن خط النهاية، كان البلجيكي أرت هو الأقرب للفوز كونه الأسرع بين متسابقي المقدمة، ويبدو أنه كان واثقا من ذلك ليقوم برفع يديه عن مقود الدراجة للاحتفال، مقتنعا أنه أكمل مهمته، ولم ير منافسه جاودو الذي استغل اللحظة وتقدم للنهاية كأول المتسابقين.

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وقال آرت لوسائل الإعلام بعد السباق: "في النهاية، رفعت ذراعي مبكرا بعض الشيء".

وتابع: "أنا في الواقع أشعر بالخجل من أن أفقد الأمر بهذه الطريقة، خيبة أمل كبيرة لعدم إنهاء السباق والفوز الذي كنت أحمله في يدي، لو أني أبقيت المقود في يدي بدلا من الاحتفال".

وأكمل بمرارة: "كنت في السابق عندما أشاهد لقطات مثل ما حدث معي لمتسابق آخر أشعر بالدهشة، الآن أفهم شعور الحسرة بشكل أفضل".

لكن فان آرت حصل على بعض العزاء بعد أن تصدر الترتيب العام قبل مرحلة الفردي ضد الساعة اليوم الأربعاء.

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