في قضية الشريط الجنسي.. فالبوينا مستعد لطي الصفحة بعد إسقاط بنزيما الاستئناف

أكد لاعب وسط منتخب فرنسا السابق في كرة القدم ماتيو فالبوينا أنه مستعد لطي الصفحة، بعد قرار مواطنه كريم بنزيما إسقاط الاستئناف الذي كان تقدم به بشأن قضية الشريط الجنسي.

وأسقط مهاجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي السبت، استئنافا ضد الحكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 75 ألف يورو، صدر في نوفمبر الماضي، بتهمة التواطؤ في محاولة لابتزاز فالبوينا بشريط جنسي عام 2015.

وقال فالبوينا البالغ 37 عاما في حديث مع إذاعة "أر أم سي سبورتس": "فكرة التنازل عن الاستئناف تعني الكثير من الأشياء في رأيي".

بعد أن تقدم بالاستئناف بداية، كان بنزيما سيحاكم مرة ثانية في 30 يونيو والأول من يوليو أمام محكمة الاستئناف في فرساي، قبل أن أن يسقط الاستنئاف ليل الجمعة-السبت.

🚨 Exclu RMC Sport : Valbuena : "Oui, Benzema mérite le Ballon d'or"https://t.co/jwzGZ5paujpic.twitter.com/nB2KF5Ux0R — RMC Sport (@RMCsport) June 7, 2022

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وتابع لاعب أولمبياكوس اليوناني الحالي: "إنه فصل ينتهي. تعبت أيضا من كل ذلك وعانيت كثيرا. لقد عوقبت كثيرا على المستوى الرياضي وانتهى هذا الفصل أخيرا".

وتابع: "لا أشعر بأي ضغينة على الإطلاق ودائما قلت ما توجب علي قوله. كانت أوقات عصيبة تمكنت من التعافي منها. الآن كل يمشي في طريقه".

في سياق آخر، أكد فالبوينا أن مواطنه يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد قيادته ريال إلى لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي هذا العام: "لن أكون صريحا ربما إذا قلت إنه لا يستحق الكرة الذهبية. نعم، إنه يستحقها".

كان بنزيما واحدا من خمسة أشخاص حوكموا في محاولة ابتزاز فالبوينا بمقطع فيديو جنسي سرق من هاتفه، لم يتهم بالوقوف وراء محاولة الابتزاز، ولكن بالتآمر مع المبتزين المشتبه بهم من خلال تشجيع فالبوينا على دفع مبلغ من المال لهم.

واستبعد اللاعبان عن المنتخب منذ العام 2015 بسبب هذه القضية وحرما من التتويج معه بكأس العالم 2018، قبل أن يعود بنزيما الى صفوفه الصيف الماضي قبل كأس أوروبا.

المصدر: "وكالات"