بنفيكا البرتغالي ينضم إلى عالم العملات المشفرة

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، الثلاثاء، أنه سيصبح أول ناد في البلاد ينضم إلى عالم العملات المشفرة، وذلك بالتعاون مع شركة سوسيوس.كوم على الإنترنت من أجل إطلاق الاعتماد الرقمي للمشجع.

وأصدرت شركة سوسيوس.كوم بيانا قال فيه دومينجوس سواريس دي أوليفيرا الرئيس التنفيذي لبنفيكا إنهم يولون اهتماما كبيرا للأصول الرقمية.

وتابع: "هذه سوق تركت بصمة على صناعتنا في الآونة الأخيرة. ينصب تركيز بنفيكا باستمرار على البحث وتقديم تجربة إيجابية لقاعدتنا الجماهيرية. يسعدنا أن ندخل في شراكة مع سوسيوس".

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ويعتبر الاعتماد الرقمي للمشجع بمثابة عملة مشفرة تسمح لصاحبها بالتصويت في الأغلب على بعض القرارات قليلة الأهمية المرتبطة بناديه.

وتنظر الأندية إلى هذا الاعتماد الرقمي على أنه يمثل على نطاق متزايد مصدرا جديدا للدخل.

وقالت شركة سوسيوس.كوم، التي تقدم تطبيقات الاعتماد الرقمي للمشجع لأندية كبيرة منها مانشستر سيتي وبرشلونة وباريس سان جيرمان، إنها جنت حوالي 200 مليون دولار من شراكتها مع الأندية في 2021.



وكما هو الحال في عملة بيتكوين أو أي عملة رقمية أخرى، يمكن بيع أو تبادل الاعتماد الرقمي للمشجع، كما أنه يشترك مع العملات المشفرة الأخرى في إمكانية حدوث تقلبات حادة في الأسعار.

المصدر: "وكالات"