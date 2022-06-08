إيطاليا تتصدر "مجموعة الموت"

تصدرت إيطاليا بطلة أوروبا "مجموعة الموت" بفوزها على ضيفتها هنغاريا 2-1 الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة من الجولة الثانية للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وأحرز نيكولو باريلا ولورينزو بيليجريني هدفي الأزوري في الدقيقتين 30 و45، فيما أحرز الإيطالي جيانلوكا مانشيني هدف هنغاريا الوحيد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 61.

Nicolò Barella finds the top corner from outside the box in Italy's 2-1 win vs Hungary. 🔥



Leonardo Spinazzola - Assist



It was Barella's 8th goal for Italy under Roberto Mancini, no player has scored more times than him in all competitions.



| #ITAHUN | pic.twitter.com/EZtKJrAFGZ — Champions 2021-22 (@ElijahKyama) June 8, 2022

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ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى أربع نقاط متقدما بفارق نقطة عن هنغاريا ليتصدر المجموعة، فيما فرضت إنجلترا متذيلة الترتيب (نقطة) تعادلا قاتلا 1-1 على ألمانيا الثالثة (نقطتان).

وكان منتخب "الأزوري" استهل حملته في المسابقة القارية بتعادل على أرضه أمام ألمانيا 1-1، فيما حققت هنغاريا مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها في عقر دارها على إنجلترا 1-0.

وهو الفوز الثاني لإيطاليا في مبارياتها السبع الأخيرة، مقابل 3 تعادلات وهزيمتين.

المصدر: "وكالات"







