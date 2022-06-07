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أستراليا تقضي على حلم الإمارات في بلوغ مونديال قطر

الرياضة

أستراليا تقضي على حلم الإمارات في بلوغ مونديال قطر
AFP KARIM JAAFAR
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أخفق منتخب الإمارات في بلوغ الملحق العالمي المؤهل لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، إثر هزيمته أمام نظيره الأسترالي (1-2) اليوم الثلاثاء، ضمن الملحق الآسيوي لمونديال قطر 2022.

ووقع على هدفي الكنغر الأسترالي كل من اللاعبين جاكسون إيرفين وأجدين هروستيك في الدقيقتين (54 و84) على الترتيب.

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بينما سجل المهاجم كايو كانيدو هدف الأبيض الإماراتي الوحيد، عند الدقيقة 57 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل منتخب أستراليا بذلك لخوض مباراة الملحق العالمي لمواجهة منتخب بيرو صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية، يوم الاثنين المقبل، بالدوحة أيضا.

وسيتأهل الفائز من مباراة الملحق العالمي بين أستراليا وبيرو إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، وسيلعب ضمن المجموعة الرابعة للمونديال، إلى جوار كل من فرنسا والدنمارك وتونس.

المصدر: RT 

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