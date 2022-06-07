فنلندا تهزم مونتنيغرو في دوري الأمم

تغلب منتخب فنلندا على ضيفه مونتنيغرو (2-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية للمستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ويعود الفضل في فوز لأصحاب الأرض للمهاجم جويل بوهانبالو، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (31 و38) من زمن الشوط الأول للقاء على الملعب الأولمبي بالعاصمة هيلسنكي.

وحقق منتخب فنلندا أول انتصار له في النسخة الحالية للدوري، بعد تعادله في الجولة الافتتاحية مع ضيفه البوسنة والهرسك (1-1) يوم السبت الماضي، وتصدر ترتيب جدول المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، متجاوزا بفارق نقطة واحدة وصيفه منتخب مونتنيغرو.

وستقام المباراة الثانية ضمن منافسات هذه المجموعة منتخب البوسنة والهرسك وضيفه الروماني مساء اليوم أيضا.

المصدر: RT