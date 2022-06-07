ملحق مونديال "قطر 2022".. تشكيلة منتخب الإمارات ضد أستراليا

تتجه أنظار مشجعي المنتخب الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء نحو استاد الريان في قطر الذي سيكون مسرحا لمباراته ضد نظيره الأسترالي، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش، وسيكون الفائز فيها على موعد مع منتخب بيرو، بعد 6 أيام، في مباراة فاصلة أخرى، لبلوغ نهائيات بطولة كأس العالم 2022، والفائز هنا سيلعب ضمن المجموعة الرابعة للمونديال، إلى جوار كل من فرنسا والدنمارك وتونس.

واختار الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، المدير الفني لمنتخب الإمارات، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الكنغر الأسترالي:

twitter/uaefa_ae

لحراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: وليد عباس، فهد الظنحاني، محمد العطاس، خليفة الحمادي

الوسط: علي سالمين، عبد الله حمد، عبد الله رمضان، حارب عبدالله

الهجوم: كايو كانيدو، علي مبخوت.

المصدر: "twitter/uaefa_ae"